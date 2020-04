Dai giubbotti di pelle alle mascherine per combattere la crisi

Leggi su agi

(Di martedì 14 aprile 2020) Il settore non rientra tra le produzioni essenziali e da un mese un intero polo industriale è fermo, con la prospettiva di un lungo periodo di cassaintegrazione per i circa 800 addetti. Il polo conciario di Solofra, il terzo distretto in Italia per un fatturato che fino a febbraio raggiungeva i 500 milioni di euro, occupando 1859 persone in 155 imprese, rappresentando il 7% della produzione nazionale, cerca ora una via per ripartire, tra misure di sicurezza, incertezze sui tempi di ripresa del mercato e una possibile riconversione, anche temporanea, almeno per il settore delle confezioni. Poche e piccole aziende, soprattutto a carattere familiare, lavorano le pelli conciate a Solofra e commercializzano abbigliamento, calzature e accessori. Aziende che non impegnano più di dieci persone direttamente e coinvolgono altre piccoli laboratori della zona che ...