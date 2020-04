ARTICOLO UNO: RIAPRA IL PUNTO NASCITA DI PANTELLERIA (Di martedì 14 aprile 2020) Si allarga il fronte di coloro che chiedono l’immediata apertura del PUNTO NASCITA a PANTELLERIA, diventato sempre più un caso nazionale anche dopo l’intervento di un paio di televisioni con circuiti nazionali. Adesso è la volta di ARTICOLO Uno che sull’argomento interviene con i segretari regionale e provinciale Zappulla e Gandolfo, che in un lungo comunicato si dicono in piena sintonia con l’appello lanciato dal sindaco di PANTELLERIA Vincenzo Campo al ministro della salute Roberto Speranza (del loro partito) per la riapertura del PUNTO NASCITA dell’isola, “perché continuare ad assicurare l’importante servizio è un diritto che va garantito alla comunità pantesca. L’annosa vicenda del reparto di ostetricia di PANTELLERIA, che ha operato a lungo in deroga ... Leggi su tvio Articolo Uno Campania : piano Regione importante - un’assise per il futuro

Coronavirus : Zappulla (Articolo Uno) - ‘stop a propaganda Musumeci - ora operazione verità’ (Di martedì 14 aprile 2020) Si allarga il fronte di coloro che chiedono l’immediata apertura del, diventato sempre più un caso nazionale anche dopo l’intervento di un paio di televisioni con circuiti nazionali. Adesso è la volta diUno che sull’argomento interviene con i segretari regionale e provinciale Zappulla e Gandolfo, che in un lungo comunicato si dicono in piena sintonia con l’appello lanciato dal sindaco diVincenzo Campo al ministro della salute Roberto Speranza (del loro partito) per la riapertura deldell’isola, “perché continuare ad assicurare l’importante servizio è un diritto che va garantito alla comunità pantesca. L’annosa vicenda del reparto di ostetricia di, che ha operato a lungo in deroga ...

marattin : Oggi ho chiesto a un po’ di cialtroni su Twitter (che si divertivano a trollare altre cialtronate) se mi potevano p… - Internazionale : “Vivo in uno stato di ansia costante”. Molti ospedali hanno posticipato le cure oncologiche e i trapianti a causa d… - rubio_chef : “Kharir, palestinese????, era stato rappresentante della sua comunità in Europa e viveva da molti anni in Sardegna, d… - FabioBussetti : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Nitrificazione e denitrificazione - Carlo_bis : RT @StartMagNews: #Aifa avvia uno studio clinico su #Eparina contro la pandemia #Covid19, ma Locatelli e Burioni invitano alla cautela. L'a… -

Ultime Notizie dalla rete : ARTICOLO UNO Maestre d’asilo, Articolo Uno: "Assunzione diretta unica via per migliorare il servizio" il Resto del Carlino COVID-19 e polizze business interruption

In questo senso le polizze NDBI potrebbero colmare il vuoto di copertura lasciato dalle polizze tradizionali, offrendo uno strumento di protezione contro una varietà di rischi non solo epidemici, ...

Coronavirus, la Regione blocca i test sierologici nei laboratori privati. Ma Federlab: « Intervenga Speranza»

Ma ieri sera è arrivato lo stop dell’Unità di Crisi della Regione Campania (decisione già anticipata la scorsa settimana da un articolo di Angelo Agrippa sul Corriere del Mezzogiorno) che annuncia di ...

In questo senso le polizze NDBI potrebbero colmare il vuoto di copertura lasciato dalle polizze tradizionali, offrendo uno strumento di protezione contro una varietà di rischi non solo epidemici, ...Ma ieri sera è arrivato lo stop dell’Unità di Crisi della Regione Campania (decisione già anticipata la scorsa settimana da un articolo di Angelo Agrippa sul Corriere del Mezzogiorno) che annuncia di ...