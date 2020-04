Acerra | fermato in strada si scusa | “Devo comprare casa”

Leggi su 2anews

(Di martedì 14 aprile 2020) L’uomo è stato multato con una sanzione di 533 euro assieme ad un’altra decina di persone che stamattina pensavano che la quarantena fosse finita. “Devocasa”. Così ha giustificato la propria presenza inun cittadino di(Napoli), ai vigili urbani che gli chiedevano quale fosse il motivo di stretta necessità per non rispettare le disposizioni governative anti Coronavirus. L’uomo è stato multato con una sanzione di 533 euro assieme ad un’altra decina di persone che stamattina pensavano che la quarantena fosse finita. La polizia municipale ha effettuato numerosi blocchili, controllando tutti gli automobilisti di passaggio, tra cui l’uomo alla ricerca di una casa da acquistare. “Avrà 533 euro in meno da spendere per la nuova casa – ha ironizzato il sindaco Raffaele Lettieri ...