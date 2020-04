TARIQ RAMADAN | IL LATO OSCURO DEL PREDICATORE

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 aprile 2020) L'intellettuale di punta dell'Islam europeo si troverà presto a rispondere in tribunale ad accuse di abusi sessuali. Una delle presunte vittime ricostruisce con Panorama la sua storia. «Mi ha sporcato. Per tutta la vita. È stata questa vergogna che mi ha fatto tacere per anni». A parlare così con Panorama è Christelle, pseudonimo della testimone chiave nel processo che accusa di stupro, l'icona della sinistra filo-islamica europea e noto intellettuale francofono.La sua storia ricorda, in versione europea, lo scandalo Weinstein scoperchiato in America dal movimento femminista #MeToo contro le molestie sessuali: il produttore cinematografico Harvey Weinstein, però, è stato condannato a 23 anni in carcere dopo che una serie di testimonianze hanno convinto i giudici della sua criminale condotta sessuale., invece, il ...