Coronavirus, i dati: ci sono altri 566 morti. In totale sono più di ventimila. Ma il trend di crescita del contagio è al 2%: mai così basso (Di lunedì 13 aprile 2020) Il numero totale delle persone morte a causa del Coronavirus supera quota ventimila. Ma la curva di crescita del contagio fa registrare il suo minimo storico: è al 2%, mai stata così bassa dall’inizio dell’epidemia. Nel lunedì di Pasqua dalla conferenza stampa della Protezione civile arrivano notizie di segno opposto: il virus continua a infettare, a far ammalare, a uccidere. Ma lo fa in modo meno massiccio rispetto a prima. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 3.153 casi. Vuol che il trend è al 2,01%: la scorsa settimana cresceva in media del 3%, quella prima del quattro. Il numero totale dei casi sfiora i 160mila: sono 159.516. Continuano a crescere però anche le vittime, che superano quota ventimila: con i 566 di oggi il numero totale delle vttime è di 20.465. Confermato il dato col segno negativo dei ricoverati in Terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia - calano ancora le persone in terapia intensiva

Coronavirus dati 13 aprile 2020 : 1.363 nuovi positivi - i guariti superano quota 35mila

I dati del 13 aprile Sul Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) Il numerodelle persone morte a causa delsupera quota. Ma la curva di crescita del contagio fa registrare il suo minimo storico: è al 2%, mai stata così bassa dall’inizio dell’epidemia. Nel lunedì di Pasqua dalla conferenza stampa della Protezione civile arrivano notizie di segno opposto: il virus continua a infettare, a far ammalare, a uccidere. Ma lo fa in modo meno massiccio rispetto a prima. Nelle ultime 24 ore cistati3.153 casi. Vuol che il trend è al 2,01%: la scorsa settimana cresceva in media del 3%, quella prima del quattro. Il numerodei casi sfiora i 160mila:159.516. Continuano a crescere però anche le vittime, che superano quota: con i 566 di oggi il numerodelle vttime è di 20.465. Confermato il dato col segno negativo dei ricoverati in Terapia ...

TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino quotidiano della #ProtezioneCIvile Totale: 156.363 (+4.092) Contagiati: 10… - SkyTG24 : #COVID2019. I dati aggiornati dalla Protezione Civile ?? - repubblica : Coronavirus, superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia, calano ancora le persone in terapi… - LucaGattuso : Questo grafico delinea l'andamento dei ricoveri giornalieri in terapia intensiva a livello nazionale. Dati forniti… - NewSicilia : I DATI delle ore 18 regione per regione: aumentano le vittime, ma anche i guariti. Meno persone in terapia intensiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus: salgono a 1588 i guariti nelle Marche

Bilancio di Pasquetta nelle Marche per guariti/contagiati di Coronavirus. Sono saliti a 1.588 i dimessi/guariti nelle Marche nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati sono 1.067 (ieri erano 1.063, ...

Coronavirus, in Toscana 277 nuovi casi, 28 decessi, 79 guarigioni e 4.230 tamponi analizzati

Oggi sono complessivamente 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri. Questo uno dei dati - rilevati entro le ore 12 di oggi, domenica 12 ...

Bilancio di Pasquetta nelle Marche per guariti/contagiati di Coronavirus. Sono saliti a 1.588 i dimessi/guariti nelle Marche nelle ultime 24 ore, mentre i ricoverati sono 1.067 (ieri erano 1.063, ...Oggi sono complessivamente 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri. Questo uno dei dati - rilevati entro le ore 12 di oggi, domenica 12 ...