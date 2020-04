Talisa e Javier tradimento, lei perde pazienza: “Serviva una spiegazione!” (Di domenica 12 aprile 2020) Javier Rojas e Talisa Ravagnani, la storia d’amore continua dopo Amici 19 Javier Rojas e Talisa Ravagnani hanno recentemente smentito con chiarezza una presunta crisi che era stata loro attribuita facendosi delle promesse in una diretta che i fan ricorderanno senz’altro: l’abbiamo seguita e possiamo dirvi che i due non si sono lasciati e non … L'articolo Talisa e Javier tradimento, lei perde pazienza: “Serviva una spiegazione!” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Talisa di Amici 19 tradisce Javier - scoperti messaggi inaspettati con un cantante del programma

