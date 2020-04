Bocelli, concerto live al Duomo di Milano: ecco dove vederlo (Di domenica 12 aprile 2020) Non una performance, ma una preghiera: Andrea Bocelli descrive così, su Il Giornale, la sua “toccata e fuga” di domenica prossima dal Duomo di Milano. Un segnale di vicinanza a un momento doloroso come quello del coronavirus. Nel giorno di Pasqua il tenore, da solo nella navata centrale con l’organista Emanuele Vianelli, canterà “pagine sacre … L'articolo Bocelli, concerto live al Duomo di Milano: ecco dove vederlo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza ANDREA BOCELLI - CONCERTO MILANO IN DIRETTA/ Video e scaletta : "Il Duomo vuoto ma..."

Coronavirus - il concerto di Andrea Bocelli al Duomo di Milano : la diretta streaming

**Coronavirus : iniziato concerto Bocelli in Duomo - oltre 2 - 5 mln spettatori su Youtube** (Di domenica 12 aprile 2020) Non una performance, ma una preghiera: Andreadescrive così, su Il Giornale, la sua “toccata e fuga” di domenica prossima daldi. Un segnale di vicinanza a un momento doloroso come quello del coronavirus. Nel giorno di Pasqua il tenore, da solo nella navata centrale con l’organista Emanuele Vianelli, canterà “pagine sacre … L'articoloaldiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Corriere : La diretta del concerto di Bocelli - ComuneMI : ??#BuonaPasqua a tutti voi! Vi ricordiamo che stasera alle 19 Andrea Bocelli si esibirà nel Duomo di Milano in conce… - Corriere : Andrea Bocelli, dalle 19 concerto in Duomo in diretta su YouTube - Alien1it : #CoronaVirus. La Pasqua a #Milano, il concerto di #AndreaBocelli nel Duomo. - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Andrea Bocelli, concerto in Duomo a Milano -