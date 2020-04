Pechino Express, Alessandra Celentano ammette: “Non lo rifarei” (Di sabato 11 aprile 2020) Pechino Express, Alessandra Celentano ricorda la sua esperienza con Corrado Giordani: “Non potrei più farlo” Era il 2014 quando Alessandra Celentano partecipò con Corrado Giordani, nella coppia i Coreografi, a Pechino Express. Durante una diretta con la cugina Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano, Alessandra ha ricordato la sua esperienza a Pechino Express. Alcuni followers avevano chiesto se Rosita e Alessandra parteciperebbero insieme. “Non ci penso nemmeno” ha risposto Rosita, “Non so come Alessandra ci sia riuscita”. La Celentano ha ammesso: “E’ tosta come esperienza, veramente tosta. Adesso non potrei più farlo, a causa delle operazioni ai piedi”. Le due cugine si sono poi accorte che Corrado si era collegato. Rosita ha chiesto ad Alessandra se lei e Corrado avessero mai litigato durante Pechino ... Leggi su lanostratv Pechino Express è truccato - Naike Rivelli svela i contratti : “Vincitori già decisi” (FOTO)

Pechino Express - Gennaro Lillio spiazza tutti : “Sono single”. E’ già finita con Ema Kovac?

Naike Rivelli confessione choc "Pechino Express una farsa"/ Il vincitore si sa subito (Di sabato 11 aprile 2020)ricorda la sua esperienza con Corrado Giordani: “Non potrei più farlo” Era il 2014 quandopartecipò con Corrado Giordani, nella coppia i Coreografi, a. Durante una diretta con la cugina Rosita, figlia di Adrianoha ricordato la sua esperienza a. Alcuni followers avevano chiesto se Rosita eparteciperebbero insieme. “Non ci penso nemmeno” ha risposto Rosita, “Non so comeci sia riuscita”. Laha ammesso: “E’ tosta come esperienza, veramente tosta. Adesso non potrei più farlo, a causa delle operazioni ai piedi”. Le due cugine si sono poi accorte che Corrado si era collegato. Rosita ha chiesto adse lei e Corrado avessero mai litigato durante...

CdGherardesca : I 7 MOSTRI DI PECHINO EXPRESS! Ecco la clip con il momento che aspettavate da ben 8 tappe! La prova più leggendaria… - KontroKulturaa : Pechino Express è truccato, Naike Rivelli svela i contratti: 'Vincitori già decisi' (FOTO) - - vminglxs : ma come sta andando la vostra vita sapendo che martedì vedremo Seoul mafia (marco) a Pechino express CI RENDIAMO CO… - simonadistante : @mounds_shame Ha usato la politica italiana per lamentarsi di Pechino Express. Ah ok ?? Comunque la Elia lo sputtanò… - NATOlizer : Pechino Express, Gennaro Lillio spiazza tutti: 'Sono single'. E' già finita con Ema Kovac? -