A tutto De Rossi: «Il rammarico più grande è stato non vincere lo scudetto. Sul Boca…» (Di sabato 11 aprile 2020) Lunga intervista a Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport: queste le parole dell’ex centrocampista giallorosso Lunga intervista a Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi toccati dall’ex centrocampista, le sue parole. RIMPIANTO – «Non aver vinto qualcosa di importante, come lo scudetto. A volte mi hanno detto che sono sempre stato poco ambizioso, io rispondo che ho avuto l’ambizione di provare a vincere dove non si vince mai. Mi sento in pace con la mia coscienza, ma il rammarico c’è. Se guardo la mia carriera sono stato fortunato, se guardo la mia bacheca ho qualche rimpianto». BALOTELLI – «Penso che questo popolo possa risollevarsi, una delle cose più intelligenti la disse Balotelli, prima di politici e dottori: ha detto di avere una madre di una certa età e che non le vuole attaccare ... Leggi su calcionews24 Roma-Barcellona 3-0 - Juan Jesus svela il discorso di De Rossi : “Tremava tutto”

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in crisi? E’ saltato tutto

Paola Di Benedetto dona tutto il montepremi in beneficenza - il fidanzato Federico Rossi commenta (Di sabato 11 aprile 2020) Lunga intervista a Daniele Deai microfoni di Sky Sport: queste le parole dell’ex centrocampista giallorosso Lunga intervista a Daniele Deai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi toccati dall’ex centrocampista, le sue parole. RIMPIANTO – «Non aver vinto qualcosa di importante, come lo. A volte mi hanno detto che sono semprepoco ambizioso, io rispondo che ho avuto l’ambizione di provare adove non si vince mai. Mi sento in pace con la mia coscienza, ma ilc’è. Se guardo la mia carriera sonofortunato, se guardo la mia bacheca ho qualche rimpianto». BALOTELLI – «Penso che questo popolo possa risollevarsi, una delle cose più intelligenti la disse Balotelli, prima di politici e dottori: ha detto di avere una madre di una certa età e che non le vuole attaccare ...

Filo_Rossi : @TgLa7 Grande Fontana, i libri no, ma le fabbriche le teniamo aperte finché non arriva il governo a farle chiudere,… - debufred : #Conte il pessimo non ha atteso mesi: i poteri per il ponte sul #Magra li ha lesto conferiti a #Rossi il #rosso… - rossi20_rossi : RT @romatv: Se ripensi a quel derby, pensi a Totti e alla maglia ?? Giusto. Ma rischi di dimenticarti il prima. Alenichev, Nesta e magari i… - LucaBurnout : @fabrizio_sn Mussolini aveva ragione quando disse io non ho inventato il fascismo l'ho tratto dallo spirito degli i… - SIENANEWS : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha firmato un'ordinanza che dispone per la domenica di Pasqua e p… -