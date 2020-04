Coronavirus, lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora Leggi su tg24.sky Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) In diverse città, tra cui Napoli, Roma, e Milano, persone in fila fin dalle 6.30 del mattino, nonostante i negozi di alimentari siano regolarmente aperti e le scorte garantite. In alcuni punti vendita priorità a medici e infermieri, e tempo di attesa di oltre un'ora

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunghe Coronavirus Veneto, Zaia in diretta: «Niente passeggiate lunghe: rispettate la vicinanza... Il Gazzettino Covid bond tricolore, Bankitalia frena: rischio effetti sulle banche

ROMA Convincere le famiglie italiane, in tempi di grandissima incertezza, a dirottare i propri risparmi su un Btp patriottico; sottoscrivendo così una quota importante del debito aggiuntivo che lo ...

Coronavirus, la Asl Rm1: "Dal 1 aprile effettuati 1.100 tamponi in modalità drive-in. Positivi il 10%"

"Di solito trascorrono cinque o sei giorni - ha sottolineato Di Rosa - è un tempo ancora troppo lungo, l'ideale sarebbe dopo due o tre giorni. Per questo abbiamo aumentato la nostra capacità di ...

