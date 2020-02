VORTICE POLARE da record: AO index raggiunge livelli mai visti (Di martedì 11 febbraio 2020) Un profondo ed esteso VORTICE depressionario sta abbracciando l'Europa Centro-Settentrionale. L'enorme differenza di pressione tra le alte latitudini e le Azzorre è la causa delle correnti tempestose da ovest verso est che hanno attraversato il Continente, causando tanti danni e disagi. Si sono avuti venti violentissimi al suolo, ma la corrente a getto è particolarmente intensa anche in quota, con punte sopra i 400 km/h. A quanto pare un aereo di linea British Airways ha raggiunto Londra da New York a tempi di record (meno di 5 ore), proprio sfruttando la forza della corrente a getto. Il cuore della depressione si è al momento posizionato sulla Lapponia, dove si sono misurati valori di pressione davvero molto bassi, fino attorno ai 943 hPa. Si tratta di valori davvero notevoli, considerando che il record in Finlandia di pressione più bassa è di 940 hPa. Quest'intensa ... meteogiornale

infoitinterno : METEO. Vortice polare alla massima potenza. Inverno con AO INDEX da record - infoitinterno : Meteo; vortice polare ancora su di giri, la tendenza fino a ridosso del CARNEVALE - SClimatejustice : RT @Giulio_Firenze: Nord Europa nella tempesta. Succede spesso quando il vortice polare è troppo forte. -