Tennis, avanzano Andreas Seppi e Miomir Kecmanovic nel primo turno a New York, cade Sandgren (Di martedì 11 febbraio 2020) Giorno di esordi a New York per l’ATP di Tennis sul cemento statunitense. In casa Italia si può festeggiare per il successo di Andreas Seppi. L’altoatesino ha superato il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3 1-6 7-6 (6) e si è conquistato l’accesso agli ottavi di finale dove incontrerà il padrone di casa Steve Johnson. Il n.75 del ranking è stato protagonista, senza se e senza ma, di un grande incontro, vista la sua “vittima”, ovvero il connazionale Tennys Sandgren (n.53 del mondo). 6-7 (5) 6-3 7-6 (3) lo score in favore di Johnson e per chi in Australia aveva vissuto un sogno, l’impatto con la dura realtà è stato piuttosto duro. Non si è fatto sorprendere, invece, il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.6 del seeding): il balcanico ha battuto per 6-4 6-2 l’americano (n.70 del ranking) Tommy Paul e agli ottavi attende il vincitore del confronto ... oasport

zazoomnews : Tennis ATP Rotterdam 2020: Dimitrov elimina Shapovalov avanzano Bautista Agut e Carreno Busta - #Tennis #Rotterdam… - zazoomblog : Tennis ATP Rotterdam 2020: Dimitrov elimina Shapovalov avanzano Bautista Agut e Carreno Busta - #Tennis #Rotterdam… - zazoomblog : Tennis ATP Pune 2020: i risultati del primo turno. Avanzano Troicki e Caruso fuori Karlovic e Fabbiano - #Tennis #… -