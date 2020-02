Spazzacorrotti, l’avvocato dello Stato alla Consulta: “Non deve essere applicata retroattivamente per i benefici carcerari” (Di martedì 11 febbraio 2020) Nove tribunali di sorveglianza, Venezia, Lecce, Taranto, Brindisi, Cagliari, Napoli, Caltanissetta, Potenza e Salerno, avevano espresso i loro dubbi sulla legittimità della Spazzacorroti per quella norma-chiave della legge che ha portato a una stretta sui benefici penitenziari per i condannati per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione e fatto finire in carcere condannati come Roberto Formigoni. Oggi a sorpresa per bocca dell’avvocato dello Stato, Massimo Giannuzzi che rappresenta la presidenza del Consiglio davanti alla Consulta, arriva la richiesta di non applicare retroattivamente l’articolo che limita la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Il legale ha chiesto alla Consulta di pronunciare una sentenza interpretativa di rigetto della questione di incostituzionalità, che chiarisca che la norma ... ilfattoquotidiano

