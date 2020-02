Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: le azzurre si allenano tra Tarvisio, Pozza di Fassa e Montgenevre (Di martedì 11 febbraio 2020) La Nazionale italiana femminile dello sci alpino continua ad allenarsi in vista delle gare di Coppa del Mondo che si disputeranno nel fine settimana a Kranjska Gora, in Slovenia, dove saranno in programma uno slalom gigante sabato 15 ed uno slalom speciale domenica 16. A Tarvisio saranno in raduno fino a giovedì 13 Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Karoline Pichler, Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli e Lara Della Mea. Le dieci azzurre sono seguite dal direttore tecnico Rulfi e dagli allenatori Paolo Deflorian, Daniele Simoncelli e Matteo Guadagnini A Pozza di Fassa invece si ritroveranno per due giorni di allenamenti, mercoledì 12 e giovedì 13, Nicol Delago, Nadia Delago e Verena Gasslitter, seguite dall’allenatore responsabile Giovanni Feltrin, infine nelle medesime 48 ore Elena Curtoni si preparerà a Montgenevre ... oasport

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - tgrvda : RT @ustampavda: Le azzurre della velocità chiamano i tifosi a La Thuile. Presentata a Palazzo regionale la Coppa del Mondo femminile di sci… -