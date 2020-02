Renault - A De Meo compensi per circa 6 milioni di euro (Di martedì 11 febbraio 2020) Luca De Meo riceverà dalla Renault, per il suo incarico di amministratore delegato, un pacchetto retributivo di circa 5,8 milioni di euro. Si tratta di compensi superiori a quelli percepiti dal suo predecessore Thierry Bolloré.Un salario fisso da 1,3 milioni. Il dirigente italiano assumerà ufficialmente il nuovo incarico l'1 luglio prossimo e nella veste di numero uno della Régie sarà ricompensato con un salario fisso di 1,3 milioni. Inoltre, secondo la documentazione inviata dall'azienda transalpina alle autorità di regolamentazione francesi, De Meo potrà ricevere un compenso variabile per un importo massimo di 1,95 milioni di euro, pari al 150% del fisso "in funzione di criteri quantitativi e qualitativi".Le azioni Renault. Nel pacchetto è incluso un ulteriore bonus variabile legato alle performance aziendali: se saranno soddisfatti alcuni parametri finanziari e ... quattroruote

