VIDEO Franco Morbidelli, Test MotoGP: “Bilancio positivo. Honda e Ducati mi seguono? Fa piacere” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Franco Morbidelli si è ben comportato durante i Test MotoGP andati in scena nel weekend a Sepang e il centauro della Yamaha Petronas ha analizzato il suo rendimento ai microfoni di Sky Sport: “Il bilancio è positivo perché siamo stati abbastanza veloci in tutti i giorni. A parte il giro veloce puro, il passo è stato abbastanza buono soprattutto nel secondo pomeriggio. Sono abbastanza soddisfatto, dobbiamo lavorare un pochino in frenata dove le Yamaha ufficiali sono più performanti di noi e da lì vedere in che direzione andare ma già da adesso mi sento bene“. Lin Jarvis si aspetta che Honda e Ducati vengano a fare la corte a Franco Morbidelli e il pilota ha risposto con un sorriso: “E’ meglio non pensarci a queste cose perché tolgono concentrazione, meglio concentrarsi sul fare un buon lavoro in pista. Fa comunque piacere che altre scuderie siano interessate a te ... oasport

JuventusFCYouth : ?? a Franco #Tongya Tra il presente con l'#Under19 (in campo domani contro il Cagliari) e il passato: la scelta Juv… - Jaimitoyluisito : Viva franco - pilarVives2 : RT @cat_revel: Viva Franco!!! -