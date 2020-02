Smacco a Luke Perry nella notte degli Oscar 2020: rabbia generale dopo quello che è successo sul palco (Di lunedì 10 febbraio 2020) È andata in onda domenica 9 febbraio la tanto attesa notte degli Oscar. Tutto perfetto, tutto bello, tutto impeccabile. Peccato che un grande attore venuto a mancare all’improvviso per un ictus, sia stato completamente dimenticato. Stiamo parlando di Luke Perry, il mitico Dylan di Beverly Hills. Era il marzo del 2019 e il mondo si svegliava con una notizia terribile: l’amatissimo attore aveva avuto un malore mentre si trovava nella sua tenuta a Sherman Oaks, sita in quel di Los Angeles. Quando si è sentito male, Luke Perry ha subito chiamato i soccorsi. Ma non c’è stato nulla da fare. Un ictus devastante se lo è portato via. Scherzo del destino: la Fox aveva annunciato che sarebbero stati girati sei nuovi episodi di Beverly Hills 90210 proprio il giorno in cui Luke Perry si è sentito male. Tornando alla tragedia Luke Perry, l’attore è morto per via di una ischemia ... caffeinamagazine

