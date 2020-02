Ricetta rose di carnevale fritte alternativa a frappe e castagnole (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le rose di carnevale sono un dolce tipico di febbraio e rappresentato un’alternativa un po’ romantica delle classiche frappe e castagnole. La Ricetta per prepararle in casa è lunga ma semplice. I dettagli però sono importanti, di conseguenza è necessario organizzarsi bene e procedere passo passo. Ingredienti per 8 rose 240 g di farina 00 20 g di zucchero 2 uova 120 g di burro morbido 20 g di vino bianco 12 g di olio di semi d’arachide q.b. zucchero a velo 8 ciliegie candite (Per la crema) 200 g di latte intero 1 uovo 60 g di zucchero 40 g di amido di mais (maizena) 1 scorza di limone Il procedimento Per l’esecuzione della Ricetta si consiglia di cominciare dall’impasto: versare in una ciotola la farina, lo zucchero e il burro ammorbidito. Mescolare gli ingredienti con le mani oppure con l’aiuto di un cucchiaio. Aggiungere le due e il vino bianco, ... velvetgossip

