Ragazza muore per un tumore, la denuncia: “Non l’hanno voluta curare” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una Ragazza di soli 15 anni è morta a causa di un tumore. Oggi la madre denuncia i medici che non l’hanno voluta curare pensando si trattasse di dolori psicosomatici. La morte di Alana Finlayson è di quelle che colpisce nel profondo. Questa Ragazza scozzese è deceduta a causa di un tumore spinale a soli … L'articolo Ragazza muore per un tumore, la denuncia: “Non l’hanno voluta curare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

