Medico accusato di abusi su 109 ragazzi | chiesto rinvio a giudizio

Scandalo in Austria, dove è stato chiesto il rinvio a giudizio per un Medico accusato di abusi su 109 ragazzi. Quasi la metà delle vittime – almeno 40 minori – è di età inferiore ai 14 anni. Gli inquirenti hanno chiesto il ricovero del dottore in un ospedale psichiatrico giudiziario.

