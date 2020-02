Coronavirus, lo chalet del terrore: undici persone in isolamento, anche un bambino tra i cinque contagiati (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Coronavirus arriva anche sul Monte Bianco, compromettendo la stagione turistica dedicata allo sci. Come riporta il Corriere della Sera, undici persone di nazionalità britannica sono state ricoverate d'urgenza e tra loro cinque sono risultate positive al virus nato a Wuhan. Tra i contagiati risult liberoquotidiano

Agenzia_Italia : I cinque nuovi casi di #coronavirus in #Francia sono stati contagiati in uno chalet ai confini con l'Italia. - giucalvelli : #Coronavirus uno chalet della Savoia focolaio di contagi - rassegnastampa : Contagiata famiglia di Taiwan, era stata in vacanza in Italia: 4 giorni in Toscana Chalet in Francia, 5 infettati… -