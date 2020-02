‘Casa Sanniti’ ospita la seconda edizione del “Memorial Vincenzo Ievolella” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGrande partecipazione ieri nella struttura “Casa Sanniti” in Benevento che ha ospitato la seconda edizione del “Memorial Vincenzo Ievolella” organizzato dal CSI di Benevento e che ha visto la partecipazione di 8 scuole calcio iscritte le loro alla categoria “esordienti”. Per la cronaca la vittoria del torneo è andata alla società del Calvi, che in finale ha superato i pari età della scuola calcio Giada Club Montesarchio dopo i calci di rigore. Ottima la cornice di pubblico che è accorsa numerosa in via Vincenzo Bellini (Rione Pacevecchia) per godersi una sana giornata all’insegna dello sport e dei valori che la scuola calcio si propone di insegnare ai propri allievi. La giornata si è aperta alle ore 8:30 con l’accoglienza della società Sanniti Five Soccer ai tanti piccoli ospiti che sono giunti in Casa Sanniti e che prima di darsi “battaglia” sul rettangolo ... anteprima24

IAMCALCIOBENEVE : Coppa Carnevale. Un successo il girone disputato a 'Casa Sanniti' #benevento #iamcalcio #calcio -