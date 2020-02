Alessandria, ex sacerdote diventa referente di Forza Nuova: è un consigliere comunale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un passato da sacerdote, le missioni umanitarie in Africa, poi, nel 2014, la decisione di abbandonare la tonaca e darsi alla politica, entrando nelle fila di Forza Nuova. La storia di Luigi Cabrino è stata raccontata da Repubblica: l’ex sacerdote è stato presentato come referente della zona di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, durante la commemorazione per la Giornata del Ricordo organizzata dal partito di estrema destra. Ora l’ex prete è consigliere comunale eletto a San Giorgio Monferrato nella lista civica a sostegno del sindaco Pietro Dallera, è sposato, ha due figli e lavora come insegnante. Cabrino, scrive ancora il quotidiano, non ha mai fatto segreto di aver militato in partiti di destra sin da giovane: prima Alleanza Nazionale, poi, dal 2001, Fiamma Tricolore, con cui è diventato consigliere comunale a Villanova per due volte. Luigi Cabrino è stato ... ilfattoquotidiano

