Scossa di terremoto magnitudo 6 2 in Papua Nuova Guinea

Un terremoto magnitudo 6.2 ha colpito alle 06:04 UTC la Papua Nuova Guinea: l'Istituto geofisico statunitense ha localizzato l'evento a 122 km sud da Kokopo, ad una profondità di circa 31 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

