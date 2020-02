Patrick Ray Pugliese nel mirino: “Se esco per colpa sua mi avveleno” (Di domenica 9 febbraio 2020) Paola Di Benedetto e Antonella Elia pensano che Patrick Ray Pugliese sia uno stratega Affiorano dentro la Casa del Grande Fratello i dubbi su Patrick Ray Pugliese. Durante una conversazione in cucina con Fabio Testi e Licia Nunez sia Paola Di Benedetto sia Antonella Elia hanno esternato dubbi in merito alla reale personalità del 42enne. La prima a sbottonarsi è l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, che davanti ai propri compagni lo definisce simpaticissimo, gioca molto. Vorrebbe capire però se al di là dei continui giochi ci sia altro, fino a che punto il fare da mattacchione del coinquilino faccia parte della sua strategia. In sé il gioco è positivo ma è bello pure smetterla ogni tanto, sennò sembra un po’ forzato. Fuori dal reality non ha avuto modo di conoscere Patrick Ray Pugliese e, da quanto emerso finora, ha preso conoscenza della parte divertente e vorrebbe sapere se sotto c’è ... kontrokultura

