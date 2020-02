Diodato vince il Festival di Sanremo davanti a Francesco Gabbani e ai Pinguini Tattici Nucleari (Di domenica 9 febbraio 2020) A notte fonda arriva l’annuncio, Diodato vince la settantesima edizione del Festival di Sanremo: “Lo dedico a Taranto, una città per cui bisogna fare tanto rumore”. Diodato vince la 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ventottenne, con il brano “Fai rumore”, alla sua terza partecipazione alla kermesse musicale, sale sul gradino più alto del podio. Arriva secondo Francesco Gabbani, terzi i Pinguini Tattici Nucleari. “Ci sto capendo veramente poco – dice Diodato arrivando in conferenza stampa alle 3.00 di notte, dopo una lunga serata di spettacolo e musica – è una sensazione stranissima perché il Festival è fatto di attese lunghissime, ti carichi di un’emotività incredibile, ma mi sono sentito accolto con un calore che non mi aspettavo”. “Dedico questo premio alla mia famiglia, che hanno fatto ... 2anews

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -