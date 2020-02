Cosa succede in caso di arrivo a pari punti in Serie A tra Juventus, Inter e Lazio? (Di lunedì 10 febbraio 2020) La corsa Scudetto in Serie A può concludersi con due o più squadre insieme al primo posto: Juventus, Inter e Lazio sono tutte in lizza per il titolo. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti nel campionato italiano? Ecco tutti i criteri presi in considerazione per determinare la classifica finale. fanpage

stebellentani : @capuanogio Detto davvero senza polemica, ma se tu (e tanti altri) reagite in modo così scomposto per un rigore che… - pietroraffa : AVETE VISTO COSA SUCCEDE CON IL PROPORZIONALE? #SANREMO2020 - trash_italiano : MA COSA SUCCEDE. #Sanremo2020 -