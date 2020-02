The Cave il documentario sulla Siria candidato agli Oscar, domenica 9 febbraio su National Geographic (Di sabato 8 febbraio 2020) The Cave il documentario candidato agli Oscar domenica 9 febbraio alle 20:55 su National Geographic In attesa di sapere se vincerà o meno il premio come miglio documentario, National Geographic, canale 403 di Sky, propone The Cave un racconto potente sulla guerra in Siria raccontato da Feras Fayyad (già candidato all’Oscar per Last Men in Aleppo). Nel corso degli ultimi 8 anni, la guerra in Siria ha portato morte e distruzione in tutto il Paese. I continui bombardamenti hanno reso Ghouta, alla periferia di Damasco, un cumulo di macerie. Uscire allo scoperto per gli abitanti è estremamente pericoloso, i quartieri residenziali vengono colpiti indiscriminatamente così come mercati e scuole. Per la popolazione assediata, la speranza si cela in un ospedale sotterraneo conosciuto con il nome di “The Cave” (la grotta). Qui, tra bombardamenti quotidiani, carenza cronica di medicinali e il ... dituttounpop

