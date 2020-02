Sanremo 2020, volano stracci tra Bugo e Morgan. Castoldi: «Gli ho ripetuto figlio di put*ana più volte ieri. Non regge il palco» (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo in conferenza stampa Bugo è ricomparso. Amadeus lo ha cercato fino alle 4.30, dopo la sua fuga dal palco che – unitamente alla modifica al testo effettuata da Morgan – ha portato all’esclusione del loro brano dal Festival di Sanremo 2020. Si è palesato in una conferenza stampa, indetta per dare il suo punto di vista su quanto avvenuto ieri, insieme ai suoi discografici, ed è apparso ancora molto agitato. Nello stesso momento, anche Morgan teneva una sua conferenza stampa, in un botta e risposta a distanza dal quale è emerso di tutto. Sanremo 2020: la versione di Bugo Due i punti fondamentali dalla conferenza stampa di Bugo. Il primo riguarda proprio il brano, Sincero, firmato anche da Morgan ma, di fatto, scritto interamente da Bugo con Bonomo e Bertolotti: Morgan avrebbe preteso di firmarlo per accompagnare Bugo al Festival, appropriandosene e pretendendo poi di ... davidemaggio

