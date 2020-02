Sanremo 2020, chi sono i favoriti alla vittoria del Festival secondo i bookmakers (Di sabato 8 febbraio 2020) A poche ore dalla Finale di Sanremo 2020, i bookmakers ormai hanno sempre meno dubbi sul vincitore della settantesima edizione. Il principale favorito all’Ariston per gli esperti di Sisal Matchpoint è Francesco Gabbani, quotato a 3.00, che fino a 24 ore prima era dato sul podio, ma in terza posizione. Resiste però in seconda posizione Diodato a quota 5.00, che si è guadagnato i vertici della classifica, soprattutto dopo l’esibizione nella serata dei duetti e delle cover. Confermato anche il pronostico per i Pinguini tattici nucleari, terzi a quota 6.00. Le quote prima della finale di Sanremo per Eurobet Podio confermato anche dalle quote Eurobet, che piazza nel gruppo dei favoriti anche Elodie a quota 8.00, seguita dalle Vibrazioni a quota 11.00, parimerito con Piero Pelù. Per entrambe le agenzie è ancora in corsa anche Tosca, con una quota tra 11.00 e 12.00. Ben più ... open.online

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -