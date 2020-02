Sanremo 2020, Bugo si ritira dal palco durante l’esibizione con Morgan (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo si ritira dal palco durante l’esibizione con Morgan e la performance viene interrotta. Morgan aveva iniziato a cantare modificando le parole del testo di Sincero, senza la presenza del collega. Non sono ancora noti i motivi dell’interruzione. I due artisti rischiano la squalifica.Un imprevisto che ha colto di sopresa anche i conduttori. Amadeus è tornato sul palco per capire cosa stesse accadendo, seguito da Fiorello che nel frattempo ha intrattenuto il pubblico.“Non ho capito niente di quello che è successo”, ha ammesso Fiorello. Poi, rivolto ad Amadeus, ha ironizzato: “Proclamiamo il vincitore stasera, così ce ne andiamo a casa”. E ancora: “Uno in meno, meglio così”.Leggi anche... Morgan minaccia di non esibirsi. Il direttore di Rai1: "Vuole provare più volte. Confido che ci ... huffingtonpost

