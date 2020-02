Salto con gli sci: Chiara Hoelzl vince anche a Hinzenbach davanti a Lundby e Pinkelnig, splendida sesta Lara Malsiner (Di sabato 8 febbraio 2020) Chiara Hoelzl non si ferma più e si impone anche in gara-1 ad Hinzenbach, conquistando la terza vittoria consecutiva e rafforzando la propria leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. L’austriaca classe 1997 è riuscita per la prima volta quest’anno a difendere il pettorale giallo, riuscendo a prevalere sulla rivale norvegese Maren Lundby al termine di un duello stupendo e portando a casa il quinto successo della carriera nel circuito maggiore (tutti ottenuti in questa stagione). Hoelzl ha fatto segnare il miglior punteggio in entrambe le serie di gara disputate, ma è con il secondo Salto che ha fatto decisamente la differenza con un’esecuzione praticamente perfetta (valutazioni dei giudici in media sul 19) che le ha permesso di superare di un metro il punto HS (fissato a 90 metri) guadagnando la bellezza di 8.6 ... oasport

Radio1Sport : ???@Rolly1983, ex granata a #PallaAlCentro con @giorgiomatto: 'Mi piace come Moreno Longo gestisce spogliatoio, è un… - dipjm : @carlosbravoreg Maroma con triple salto ?????? - annavirzi19 : RT @antoquelladel73: Pensi di essere carina fino a quando non giri l'angolo e ti scontri con un tizio che fa un salto indietro e ti dice: m… -