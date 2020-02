Noah Schnapp di Stranger Things vorrebbe essere Spider-Man in un film (Di sabato 8 febbraio 2020) Noah Schnapp di Stranger Things vorrebbe essere Spider-Man in un live-action: 'Quando Tom sarà troppo vecchio per il ruolo, allora sarà la mia occasione'. Noah Schnapp a.k.a. Will Byers di Stranger Things si sta già portando avanti, autocandidandosi come prossimo interprete in un futuro live-action di Spider-Man ereditando quindi il ruolo da Tom Holland, ultimo interprete dell'Uomo Ragno al cinema. La giovane star della popolare serie tv di Netflix, durante la promozione del film Waiting For Anya, ha rivelato in un'intervista con BUILD Series che gli piacerebbe davvero interpretare l'amichevole Spider-Man di quartiere, un giorno. "Sì, doppiare il personaggio sarebbe forte, ma mi piacerebbe realizzare un live-action. I live-action sono più divertenti!" risponde Schnapp quando gli viene chiesto cosa farebbe se gli chiedessero di ... movieplayer

