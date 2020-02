Luca Argentero in Doc Nelle Tue Mani su Rai1: Medical Report cambia nome e si mostra in un promo (Di sabato 8 febbraio 2020) Luca Argentero in Doc Nelle Tue Mani, questa è la novità che regala al pubblico di Rai1 questo Sanremo 2020. Approfittando degli esorbitanti ascolti tv della kermesse canora, i vertici Rai hanno pensato bene di lanciare i promo delle fiction che vedremo nei prossimi mesi. Proprio prima della messa in onda di questa finale un maxi promo ha mostrato il volto delle donne che ci terranno compagnia alla domenica sera ovvero Vanessa Incontrada, Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Cristina Capotondi, e poi ha svelato le prime immagini di Luca Argentero in Doc Nelle Tue Mani.Sarà questo il titolo ufficiale di quella che fino a questo momento abbiamo chiamato Medical Report la fiction con protagonista proprio Luca Argentero nei panni di un primario che perde i ricordi degli ultimi 12 anni della sua vita finendo in una profonda crisi. Al grido di "non so più chi sono", il dottore scopre che un ... optimaitalia

