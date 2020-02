LIVE Italia-Croazia 1-0, Fed Cup 2020: Camila Giorgi-Fett, azzurre in vantaggio grazie a Cocciaretto (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 A breve scenderanno in campo Camila Giorgi contro Jana Fett per il secondo singolare. 13.27 E’ stato un match decisamente particolare con ben undici break in due set. Importantissimo questo risultato per l’Italia che inizia alla grande la sfida contro la Croazia. 6-3 ELISABETTA COCCIARETTO VINCE IL PRIMO MATCH CONTRO LEA BOSKOVIC! 30-40 MATCH POINT COCCIARETTO! 30-30 Reagisce la tennista croata. 15-30 Cocciaretto a due punti dal match. 15-15 Boskovic torna a contatto. 0-15 L’azzurra inizia bene. 5-3 COCCIARETTO! L’azzurra ad un passo dalla vittoria. 40-15 Boskovic prova a rifarsi sotto. 40-0 Cocciaretto serve per portare a casa l’ottavo game. 30-0 15-0 Subito avanti l’azzurra. 4-3 COCCIARETTO! Brava la tennista croata a portare a casa un game lunghissimo. A-40 Torna avanti Boskovic. 40-40 ... oasport

