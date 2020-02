Discesa femminile Garmisch 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 8 febbraio 2020) Scatta ufficialmente il fine settimana di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla celebre pista Kandahar andrà in scena il primo appuntamento del weekend, ovvero la Discesa libera. Il meteo sembra poter dare grossi grattacapi a organizzatori e atlete, viste le alte temperature previste. Se tutto andrà per il verso giusto il via della gara sarà dato alle ore 11.30 con le atlete italiane pronte nuovamente a fare la voce grossa. Federica Brignone vuole conquistare più punti possibili per accorciare ulteriormente su Mikaela Shiffrin, quindi Sofia Goggia, Marta Bassino, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e Nicol Delago vogliono proseguire a riscrivere i libri dei record azzurri. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport ... oasport

aquila1968 : La gara prenderà il via domattina alle 11.30, nove le azzurre in pista - neveitaliasport : RT @neveitalia: #FISAlpine @FedeBrignone e @CorinneSuter in avvio: discesa di Garmisch da brividi, ecco la startlist completa #AlpineSkiing… -