Bugo: “Mi ha insultato con frasi irripetibili”. Morgan: “Volevano boicottarmi” (Di sabato 8 febbraio 2020) “La canzone era mia, Marco è intervenuto magnificamente, ci tengo a dirlo, con la sua voce. Quando era il momento di decidere la cover ho pensato da amico, e lo sottolineo, perché una delle cose più belle di questo festival era condividerlo con lui, di affidarla a lui“. All’indomani dell’incredibile ‘diverbio’ consumatosi in diretta tv nel corso della gara – mai accaduto prima, in 70 anni di Sanremo – Bugo prova a raccontare la sua versione dell’accaduto. Intendiamoci, Cristian Bugatti da Rho (dove è nato il 2 agosto 1973), non è certo un ‘pivello’ ma un apprezzato musicista della scena underground milanese. Nove album all’attivo (con ‘perle’ come ‘Non rompetemi i co…’, o ‘Casalingo’), quando Bugo rivela di aver pensato a Morgan è perché sapeva esattamente in termini ... italiasera

