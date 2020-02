Sanremo, Benigni copia se stesso: cachet da capogiro per monologo riciclato - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alberto Giorgi L'attore protagonista della terza serata del Festival di Sanremo con il Cantico dei Cantici: "Non l'ho mai fatto prima". Ma è una bugia Ahi ahi, Roberto Benigni. L'attore è stato protagonista (con oltre mezzora di tempo a disposizione…) della terza serata del settantesimo Festival di Sanremo, portando sul palco del Teatro Ariston il "Cantico dei Cantici", un testo tratto dalla Bibbia. Il premio Oscar ha assicurato: "Nessuno l'ha mai fatto prima in televisione". Ecco, peccato che è una bugia. E pure bella grossa. Visto che nel 2006 Sat2000 (oggi Tv2000) mandò in onda degli spezzoni di uno show dello stesso Benigni al Teatro Verdi di Terni. E sulle assi di quel palco il comico recitava proprio il "Cantico dei Cantici". Insomma, altro che novità assoluta. La "prova regina" è su Youtube, dove un utente ha pubblicato (in data 10 marzo 2012) lo spettacolo ... ilgiornale

