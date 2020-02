Sanremo 2020 | le pagelle della quarta serata | ecco quello che ci è piaciuto di più ma

Sanremo 2020 - Achille Lauro fa scandalo : rossetto e calze a rete - si presenta così sul palco dell'Ariston : Achille Lauro continua a fare scandalo al Festival di Sanremo. Tenendo fede alla sua canzone Me ne frego, si presenta sul palco dell'Ariston con un look sconvolgente, tra rossetto, calze a rete ed un copricapo tra sacro e profano. Lauro provoca, infiamma la discussione tra i telespettatori e si rend

Sanremo 2020 - Achille Lauro re dell'Ariston : "Profeta incompreso : fortunati a vivere nella sua epoca" : Achille Lauro torna a stupire Sanremo 2020 con un look sopra le righe e straordinariamente cool. In testa, uno scenografico copricapo di piume con inserti di cristalli. Sotto, un abito di chiffon nero completamente trasparente e dei collant tailor made, con motivo geometrico di cristalli neri. Una performance ed un outfit che hanno lasciato tutti a bocca aperta.Entusiasti i commenti social, che hanno incoronato l’artista re dello ...

Giovanni De Dominici : chi è il boy di Antonella Clerici a Sanremo 2020 : Antonella Clerici, in occasione della quarta serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda, stasera 7 gennaio 2020, è stata accompagnata da due aitanti boy: uno di questo si chiama Giovanni De Dominici (nella foto, in apertura, è quello a destra). Sanremo 2020, diretta quarta serata prosegui la letturaGiovanni De Dominici: chi è il boy di Antonella Clerici a Sanremo 2020 ...

Sanremo 2020 - diretta quarta serata. Gianna Nannini - duetto con Coez. Standing ovation per Vincenzo Mollica. : Sanremo 2020, giunge alla quarta e penultima serata il 70esimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus. Subito la finale tra le nuove proposte: vince Leo Gassmann. LEGGI...

Sanremo 2020 - diretta quarta serata. Gianna Nannini - duetto con Coez. Standing ovation per Vincenzo Mollica. : Sanremo 2020, giunge alla quarta e penultima serata il 70esimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus. Subito la finale tra le nuove proposte: vince Leo Gassmann. LEGGI...

Sanremo 2020 - pagelle look quarta serata : Achille Lauro show con il copricapo di piume - è la Marchesa Casati : Sanremo 2020 dal punto di vista dei look per ora ha lasciato un po' a desiderare: ma siamo alla quarta (e penultima serata) e proviamo a nutrire qualche speranza. Questa sera sul palco le...

Sanremo 2020 - Achille Lauro fischiato : Achille Lauro, Sanremo 2020 Achille Lauro divide. Et impera. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020, il cantante ha inaspettatamente ricevuto dei fischi dal pubblico dell’Ariston al suo ingresso in scena con un nuovo look destinato a far discutere. Per la sua terza performance sanremese, Lauro si è presentato avvolto da veli neri trasparenti. Durante l’esibizione si è poi passato un rossetto sulle labbra. ...

Sanremo 2020 quarta serata diretta : Gianna Nannini duetta con Coez : Sanremo 2020 quarta serata diretta: cantanti, ospiti, canzoni, conduttori del Festival Sanremo 2020 la quarta serata in diretta su Leggo.it . quarta serata FESTIVAL DI Sanremo...

Sanremo 2020 quarta serata riassunto : esibizioni ospiti classifica : Sanremo 2020 quarta serata riassunto. Il 70° Festival della Canzone Italiana è tornato con la quarta puntata di venerdì 7 febbraio, condotto dal direttore artistico Amadeus. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella prima serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2020 Sanremo 2020 quarta serata: la Finale delle Nuove Proposte La quarta e penultima serata di questo 70° Festival della Canzone ...

Classifica Sanremo 2020 e pronostico vincitore/ Elodie la più ascoltata - Lauro sale.. : pronostico vincitore Sanremo 2020 e Classifica: Elodie Di Patrizi conquista i bookmakers diventando la favorita, ma Diodato...

Dua Lipa a Sanremo 2020 : fan delusi per la decisione di Amadeus : Pubblico deluso per l’esibizione di Dua Lipa al Festival di Sanremo 2020 La presenza di Dua Lipa al Festival di Sanremo 2020 ha deluso i fan. La cantante inglese, di origini albanesi, ha fatto un’esibizione impeccabile sul palco dell’Ariston, portando pop, ritmo e spettacolo. Ma la decisione di Amadeus di far cantare solo una canzone […] L'articolo Dua Lipa a Sanremo 2020: fan delusi per la decisione di Amadeus proviene ...

Sanremo 2020 : il marito di Tiziano ferro commenta il bacio con Fiorello : Dopo il bacio che si sono dati Tiziano ferro e Fiorello sul palco di Sanremo 2020, è giunto il commento di Victor Allen, marito del cantante. “É il mio uomo! Giù le mani! Meno male che ci si ride su, crisi coniugale scampata!” è ciò che ha scritto sul suo profilo Instagram.

Quarta serata Sanremo 2020 diretta - Mollica omaggiato in sala stampa e la gara continua : Dopo i duetti e le cover, ecco che arriva la ‘ciccia’. La Quarta serata Sanremo 2020 sarà quella delle semifinali. Tutti sul palco, quindi, i 24 Big di questo Festival e il voto arriverà solamente dai giornalisti presenti in sala stampa. Ma non ci sarà nessuna eliminazione: i risultati delle serata di venerdì, infatti, si andranno a sommare a quelli del giovedì e faranno media in vista della graduatoria del gran finale di sabato. Discorso ...

Sanremo 2020 - Vincenzo Mollica : "Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle scatole - ma vi ringrazio tutti" : “Mi sono ‘amminchioluto’, con quel poco di vista che mi è rimasta, vi posso dire che me la cavo discretamente e mi tolgo dalle scatole e me ne vado in pensione. Ho due compagni di viaggio: glaucoma e Parkinson”, queste le parole dello storico giornalista Vincenzo Mollica in sala stampa a Sanremo dopo il commosso omaggio ricevuto sul palco dell’Ariston.“Non ho proclami da fare. Fare il cronista è ...