Persona 5 Scramble si mostra in un nuovo trailer per la versione Switch (Di venerdì 7 febbraio 2020) Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers si prepara ad arrivare su PS4 e Nintendo Switch (ovviamente solo in Giappone) e nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo trailer per la versione Switch.Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è uno spin-off che andrà ad ingrossare le fila dei titoli della famiglia Persona 5. Questo trailer risulta essere molto utile per farsi un'idea su come girerà il titolo sulla console ibrida di Nintendo. Se siete curiosi potete trovarlo qui sotto, buona visione!Inoltre vi informiamo che è disponibile una demo per entrambe le piattaforme, tuttavia dovrete farvi strada negli intricati store digitali giapponesi. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers sarà disponibile durante il 2020 su Nintendo Switch e PS4, al momento solo sul territorio giapponese.Leggi altro... eurogamer

