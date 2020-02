La statuetta di Baby Yoda è già la più venduta di sempre (Di venerdì 7 febbraio 2020) (Foto: Funko) Un successo già scritto al momento della presentazione per l’action figure di Baby Yoda di Funko. La statuina del protagonista assoluto di The Mandolarian è stata così tanto apprezzata che ha già battuto tutti i precedenti record del brand installandosi prepotentemente in testa alle classifiche di vendita di sempre. Il tutto, prima ancora di sbarcare in commercio, dato che la data d’uscita ufficiale dice 20 maggio. Sono due le versioni di Baby Yoda (in realtà noto come “The Child”) ovvero quella più piccolina da 3 pollici (7,5 centimetri) e quella più grande da 10 pollici (30 centimetri). I prezzi sono piuttosto popolari con 8,78 dollari ovvero circa 8 euro per la figure compatta e 29,96 dollari ovvero 24 euro circa per quella più massiccia. Su Amazon è già esaurito nella versione più grande mentre negli Stati Uniti è ancora disponibile ... wired

Imperoland : Immagini dalla serie? No, è la stupenda statuetta di #BabyYoda di Sideshow! Incredibile! ?? - Screenweek : #TheMandalorian arriva la statuetta di #BabyYoda a grandezza naturale #SideshowCollectibles l'ha già resa disponibi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian: arriva la statuetta di Baby Yoda a grandezza naturale -