La risposta di Salvini alla stoccata di Roberto Benigni a Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) La risposta di Salvini alla stoccata di Roberto Benigni a Sanremo “Pur di insultare Salvini da Sanremo al Tribunale di Palermo le provano tutte. Ma io vado avanti a testa alta, è ridicolo. Ma nell’era dei social per i miei figli, il papà che va in galera, che è un delinquente, spiace per loro, per mia madre e mio papà, per mia sorella e la mia compagna. Ma sono una minoranza”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Radio dove ha replicato, seppur non in maniera diretta, al monologo di Roberto Benigni andato in onda durante la terza serata di Sanremo e che in punti della sua esibizione non aveva risparmiato qualche battuta sul leader leghista. Sanremo 2020: l’inno all’amore di Roberto Benigni che legge il Cantico dei cantici Arrivato al teatro Ariston accompagnato da una banda musicale, Benigni ha subito scherzato con Amadeus affermando: “Hai ... tpi

