Dua Lipa: Chi è, Sanremo, fidanzato (Di venerdì 7 febbraio 2020) 24enne cantautrice e modella britannica di origini albanesi e kosovare, Dua Lipa sbarcherà oggi al 70esimo Festival di Sanremo in qualità di super ospite, dopo aver vinto due Premi Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance, tre BRIT Awards e due MTV Europe Music Awards. Nata a Londra da genitori albanesi originari del Kosovo, che avevano lasciato Pristina nel 1992 per trasferirsi nel quartiere londinese di Hampstead, Dua, questo il suo vero nome, è figlia d'arte, tanto dall'essere cresciuta ascoltando suo papà Dukagjin, cantante, ha sette tatuaggi e ha iniziato pubblicando canzoni su Youtube, prima di firmare il suo primo contratto a 18 anni appena. Proprio insieme al padre ha dato vita alla Sunny Hill Foundation, ente di beneficenza per aiutare i cittadini del Kosovo, nazione originaria dei suoi genitori.Esplosa nel 2017 grazie al singolo New ... blogo

