Direzione Pd, Nicola Zingaretti propone un congresso straordinario e un nuovo presidente donna (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito il segretario Nicola Zingaretti parla della necessità di creare una "nuova segreteria che io credo debba essere unitaria e un nuovo gruppo dirigente unito", e annuncia che alla prossima assemblea proporrà il nuovo presidente "che sarà una donna". fanpage

