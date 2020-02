Cervino, si è costituita la Commissione per le Pari Opportunità (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCervino (Ce) – A seguito del bando pubblico per la presentazione delle candidature a componenti della “Commissione Comunale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna”, ieri il sindaco di Cervino, Gennaro Piscitelli, ha convocato i componenti, scelti in base ai requisiti che la normativa prevede, per costituire la Commissione Pari Opportunità. Con votazione a scrutinio segreto è stata eletta presidente Rosanna De Lucia, che a sua volta ha nominato la segretaria Mariangela Scarano, vice presidente Maria Michela Piscitelli, a chiudere la rosa della neocostituita Commissione: Antonietta Piscitelli, Orsola Diglio, Giuseppina De Francesco, membro di diritto l’assessore con delega alle Pari Opportunità, Emanuela Daddio. “I miei migliori auguri di buon lavoro alla neoeletta Commissione che ... anteprima24

ottopagine : Cervino, si è costituita la commissione pari opportunità #Cervino -