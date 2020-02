Autovelox di Agropoli: cosa dice la relazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) – In merito ad alcune notizie diffuse sui social relativamente ad una presunta “bocciatura”, relativamente all’Autovelox fisso posizionato sulla Cilentana, da parte del competente Ministero si precisa quanto segue: «Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, chiamata a pronunciarsi in merito alla visibilità del dispositivo per il controllo della velocità installato sulla NSA 544 – Cilentana non ha rilevato alcuna censura». Ma entriamo nei particolari. «Per quanto concerne la presegnalazione della postazione di controllo – sottolinea il capo sezione l’ing. Emilio Bizzarri – il posizionamento della segnaletica di preavviso in ambedue le direzioni di marcia (corsia sud e corsia nord), presenta caratteristiche ... anteprima24

salernonotizie : Autovelox di Agropoli “fuorilegge”: pronta action legal di risarcimento -