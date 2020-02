Alla guida dei bolidi su rotaia vittime senza nessuna colpa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paolo Stefanato Una vita persa per pochi istanti: in due a bordo solo se si viaggia di notte. Fatale una norma di sicurezza Quando si dice il destino. Il Frecciarossa ha normalmente un unico macchinista, salvo nelle ore notturne tra le 24 e le 5 del mattino quando al posto di guida sono in due. Il treno 9595 Milano-Salerno parte dAlla Centrale alle 5,10, ma i macchinisti prendono servizio tra i 15 e i 30 minuti prima, per le attività di preparazione del convoglio. Quindi per pochi, pochissimi minuti questa semplice norma contrattuale, ispirata a principi di prudenza, è costata una vita in più. La prima carrozza dell'Etr 400, quella dove è posizionata la cabina di guida, è deragliata, si è staccata dal treno, si è infranta contro un edificio e per i due ferrovieri non c'è stato scampo. Ieri si era sparsa la voce che il distacco «della motrice» facesse parte degli strumenti di ... ilgiornale

chetempochefa : ?? Domenica a #CTCF da @fabfazio ci sarà una vera eccellenza italiana nel mondo: la direttrice generale del @CERN di… - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiDue ci sarà una vera eccellenza italiana nel mondo: la direttrice generale del… - ProVercelli1892 : Dalla salvezza in #SerieB con la Pro Vercelli alla guida del tuo @TorinoFC_1906. In bocca al lupo Mister… -