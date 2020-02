Un’emozione da poco: il testo della canzone di Anna Oxa cantata da Le Vibrazioni e Canova a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un’emozione da poco: il testo della canzone di Anna Oxa cantata da Le Vibrazioni e Canova a Sanremo 2020 UN’EMOZIONE DA poco – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020 va in scena la serata delle cover e dei duetti. I cantanti in gara portano la loro cover di una canzone che ha fatto la storia del Festival e con loro degli ospiti d’eccezione. Le Vibrazioni, che canteranno con Canova, hanno scelto la canzone di Anna Oxa, Un’emozione da poco. Di seguito il testo: TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2020ù C’è una ragione che cresce in me E l’incoscenza svanisce E come un viaggio nella notte finisce Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha Dare amore a un uomo senza pietà Uno che non si è mai sentito finito Che non ha mai perduto Mai per te, per te, una canzone Mai una povera illusione Un pensiero banale, qualcosa che rimane Invece per ... tpi

