Treno Frecciarossa ad alta velocità deragliato: due morti e 28 feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella prima mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, un Treno Frecciarossa ad alta velocità è deragliato. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le ore 5:00 nei pressi della stazione di Livraga a Lodi. A causa dell’impatto, sono morte due persone, ossia entrambi i macchinisti. A bordo, vi erano 28 passeggeri, che sono rimasti feriti. Secondo le informazioni fornite dalla Protezione civile, i passeggeri sono stati immediatamente soccorsi e trasportati negli ospedali civili. Si è trattato però di lievi contusioni. Infatti, 25 passeggeri sono stati trasportati in codice verde, mentre gli altri 2 in codice giallo. Il ferito in condizioni più gravi è un pulitore delle ferrovie, che ha riportato fratture multiple a un arto. Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio Trenitalia coinvolto è il Frecciarossa 9595/9597 Milano-Salerno. Si tratta del primo Treno del mattino, partito ... youreduaction

