Treno deragliato Lodi, i vigili salgono a bordo delle carrozze. VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) A poche ore dal deragliamento del Treno Frecciarossa Av 9595 all'altezza di Casal Pusterlengo, vicino Lodi (FOTO - IMMAGINI AEREE), prosegue il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco, arrivati sul posto subito dopo l'incidente che ha causato la morte di due persone. I vigili sono al lavoro per la messa in sicurezza dei convogli e in queste immagini - pubblicate dall'account ufficiale su Twitter - li vediamo salire a bordo, passando tra i seggiolini vuoti. Sul convoglio, il primo partito dalla stazione di Milano centrale giovedì mattina, viaggiavano 28 passeggeri. Accertamenti della polizia sono in corso per stabilire la dinamica di quanto avvenuto, dopo che la Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. tg24.sky

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -